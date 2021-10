Halloweenowe morsowanie „Chełmskich Morsów" w zalewie Żółtańce. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

Zimna woda? Wielu może odstraszać, ale jak straszyć to tylko... chełmskich śmiałków. W sobotę, 30 października, nad zalewem Żółtańce odbyło się "halloweenowe morsowanie". Jak na tę porę roku temperatury powietrza 17 st. C, temperatura wody wyniosła 2 st. C, więc nie zawiodła oczekiwań morsujących z chełmskiego klubu. Choć większość morsów była nieobecna z uwagi na dzień Wszystkich Świętych, to jednak kąpiel w zimnej wodzie okazała się udana, jak i zabawa w "straszenie". Zalew Żółtańce przywitał „Chełmskich Morsów". I to jak! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.