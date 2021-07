IMGW ostrzega: w całym kraju mogą pojawić się burze z gradem. Dla województwa lubelskiego wydano alert II-go stopnia

Wysokie temperatury, który panują w całym kraju przyczyniły się do anomalii pogodowych, do których może dojść 9 lipca w całym kraju. Według IMGW zmiany aury mogą być zaczynem silnych burz zwłaszcza we wschodniej części Polski.

Alert dla województwa lubelskiego

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie 110 km/h – ogłosiło IMGW w piątek przed godziną 12. Dla naszego regionu instytut w Warszawie wydał ostrzeżenie II-go stopnia. Alert obowiązuje od godziny 12 do 6 (10 lipca).

Weekendowe załamanie pogody

W sobotę będzie nieco chłodniej. Na niebie pojawią się chmury, a słupki rtęci w naszych termometrach będą oscylować ok. 26 kreski. W nocy z soboty na niedzielę mogą pojawić się przelotne opady deszczu.