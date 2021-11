Internetowi oszuści nie odpuszczają. Chełmianin stracił ponad 140 tys. zł

43-letni mieszkaniec Chełma będąc przekonanym, że kontaktuje się z nim opiekun finansowy do spraw kryptowalut chciał zainwestować swoje pieniądze.

- W tym celu zainstalował program umożliwiający zdalną obsługę komputera. Gdy w pewnej chwili chciał wypłacić część środków, okazało się to niemożliwe. W ten sposób stracił ponad 140 tysięcy złotych - informuje kom. Ewa Czyż, rzecznik prasowy chełmskiej policji.

Do kolejnego 43-latka zadzwoniła osoba podająca się za pracownika banku i poinformowała o próbie włamania na jego rachunek.

- Za jej namową pokrzywdzony wykonał kilka przelewów generując kody BLIK na wskazany przez rozmówcę rachunek. Transakcje te miały zapobiec utracie środków. Jak się okazało w ten sposób stracił 8 tysięcy złotych - mówi kom. Ewa Czyż.

Pieniądze straciła też 20-latka, z którą nawiązała kontakt osoba chcąca kupić jedną z wystawionych przez nią do sprzedaży rzeczy. W tym celu przysłała link do płatności, z którego pokrzywdzona skorzystała logując się do bankowości internetowej. Kobieta straciła 5 tysięcy złotych.