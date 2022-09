Jakub Bobruk (Edach Budowlani Lublin): Liczę, że zaczarujemy boisko i będziemy tylko wygrywać

W minionej kolejce po raz pierwszy zagraliście na ul. Magnoliowej. Debiut zwycięski, więc nowy obiekt będzie dla was szczęśliwy?

Można tak powiedzieć. Mam nadzieję, że ta zwycięska passa zostanie utrzymana. Liczę, że w pewnym sensie zaczarujemy to boisko i będziemy tutaj tylko i wyłącznie wygrywać.

Wygraliście z Juvenią Kraków za pięć punktów, ale to wcale nie był łatwy mecz?

Do tego spotkania dobrze się przygotowywaliśmy. Chociaż Juvenia miała wcześniej dwie przegrane, to wyglądała na najmocniejszą drużynę, z którymi do tej pory graliśmy. W pierwszym spotkaniu sezonu podejmowaliśmy Łódź i nic nie ujmując temu zespołowi, to był to jednak pierwszy mecz po dłuższej przerwie. Spotkanie było brzydkie i tylko zremisowaliśmy. Meczu z Krakowem obawialiśmy się i okazało się, że słusznie. Pierwsza połowa była wyrównana, Juvenia postawiła nam twarde warunki. Myślę jednak, że trener jest usatysfakcjonowany, bo zrealizowaliśmy to, co sobie założyliśmy taktycznie. To zaowocowało w drugiej połowie.