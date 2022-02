Janów Lubelski. Trwa rozbiórka jednego z prywatnych przedszkoli. Na miejscu placówki powstanie m.in. parking na 69 miejsc postojowych

Firma z Sobieszczan, która wygrała przetarg dokonała nie tylko rozbiórki przedszkola, ale również rozbiórki budynku wiaty śmietnikowej oraz elementów placu zabaw. Dodatkowo firma wykona rozbiórkę chodników, istniejącego ogrodzenia i drogi wewnętrznej oraz przebuduje istniejące przyłącza wodociągowe i elektroenergetyczne, wybuduje linię i kanalizację kablową.

Końcowy zakres prac to budowa parkingu ogólnodostępnego na który składać się będą: jezdnia manewrowa, miejsca parkingowe dwa zjazdy publiczne, w tym wjazdu/wyjazdu od ul. 14- go Czerwca i wyjazdu do ul. Świerdzowej oraz wykonanie dojść do parkingu od ul. Świerdzowej i ul. 14–go Czerwca. Dalsza cześć placu zostanie zagospodarowana zielenią.

Koszt całej inwestycji wynosi 1 068 870 zł. Na jej realizację gmina Janów Lubelski uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Program wykonano w ramach Rewitalizacji Społeczno–Gospodarczej Janowa Lubelskiego.