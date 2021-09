Kamil Kiereś (trener Górnika Łęczna): Trzeba wstać rano, zabrać się do pracy jak mężczyzna i poprawiać tę sytuację

Sytuacja Górnika w ekstraklasowej tabeli jest trudna. Czy sztab szkoleniowy widzi jednak jakieś pozytywy i nadzieje na jej poprawę?

Ja zawsze mówię, że gdy nie idzie, to przede wszystkim trzeba podnieść głowę, przyjść do pracy i pracować. Trzeba starać się usprawniać pewne rzeczy. Wiadomo, że jesteśmy w ekstraklasie i ta poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona. Jestem w Górniku już jakiś czas i mieliśmy kilka słabszych okresów także w drugiej i pierwszej lidze. Niestety taka jest kolej rzeczy. Taka jest praca trenera i klubu, szczególnie w takim odcinku długofalowym. Staramy się szukać rozwiązań. Teraz jest przerwa reprezentacyjna. Zagramy sparing w sobotę z Pogonią Siedlce. Rozegramy także gry wewnętrzne. Będziemy testować rzeczy, które chcielibyśmy personalnie ustawić i te, które chcielibyśmy naprawić.

Zaczęliśmy sezon w ustawieniu z dwójką napastników, czyli tak jak kończyliśmy poprzedni. Nie do końca się to obroniło. Wdrożyliśmy nowy system. Wyjściowo jest to 3-4-3. Fajnie w zespół zaprezentował się, grając ze Śląskiem Wrocław. Wówczas zagraliśmy stabilnie, szczególnie w defensywie. Niestety gorzej było z Wisłą Kraków i Stalą Mielec, mimo moim zdaniem dobrych momentów w tych spotkaniach. W tych dobrych momentach brakuje nam jednak skuteczności. W tych dwóch ostatnich meczach zabrakło też stabilizacji w defensywie. Popełniamy proste błędy i przeciwnicy na tym poziomie tego nie wybaczają. To jest ten minus, który musimy przekuć w plus. Jeśli ktoś śledzi moją pracę w Górniku, czy też innych klubach, to wie, że defensywa była zawsze mocną stroną moich drużyn.