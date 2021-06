Kara za opuszczenie PiS? Radna powiatu hrubieszowskiego oskarża starostę o fałszerstwo. Starosta: To zemsta polityczna

W zawiadomieniu do prokuratury radna Pogódz-Kukiełka stwierdza, że podczas budowy drogi doszło do samowoli budowlanej a także do „przerobienia dokumentacji w celu użycia za autentyczną”.

- To jest polityczna zemsta – ocenia całą sytuację Aneta Karpiuk. W październiku ubiegłego roku odeszła z PiS. Wcześniej, w połowie czerwca, była w grupie czterech radnych z klubu PiS, którzy poparli wniosek opozycyjnego PSL w sprawie odwołania Maryli Symczuk, ówczesnej starosty. W ten sposób do władzy w powiecie wrócił PSL, a starostą została Aneta Karpiuk.

- Nie mogłam się pogodzić z taką formą uprawiania polityki, jaka była prowadzona w powiecie hrubieszowskim. Teraz najwyraźniej niektórzy nie mogą znieść, że utracili swoje stanowiska – tłumaczy Karpiuk swoje odejście z PiS.

- To nie jest żadna zemsta. Będąc radną powiatu moim zadaniem jest stać na straży prawa. I to właśnie robię – podkreśla Marcelina Pogódz-Kukiełka.

W tym roku na drogi nie dostali

Starosta uważa, że złożenie zawiadomienia do prokuratury to nie jedyny przypadek, kiedy PiS próbuje ją ukarać za to, że odeszła z partii. Przypomina, że w tegorocznym rozdaniu pieniędzy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wniosek powiatu hrubieszowskiego jako jedyny w regionie został usunięty nawet z listy rezerwowej. - Stało się to już na poziomie ministerstwa transportu. Wystosowaliśmy pismo z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego do tego doszło. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi – mówi Karpiuk.