Karolina Sarnecka nową bramkarką MKS FunFloor Perły Lublin

Zawodniczka złożyła podpis pod umową obowiązującą przez dwa najbliższe sezony. Kontrakt zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.

Pochodząca z Krakowa 26-letnia golkiperka zaczynała swoją przygodę z piłką ręczną w tamtejszym SKS Kusy w 2006 roku. W wieku 15 lat trafiła do gliwickiego SMS-u, a dwa lata później do Płocka. Od 2015 roku była nieprzerwanie zawodniczką MKS Piotrcovii Piotrków Trybunalski.

– Myślę, że w moim wieku to jest dobry ruch. Wierzę, że w Lublinie będę miała jeszcze szansę na osiągnięcie czegoś dużego. Mam nadzieję, że wszystkim to wyjdzie na plus – mówi na stronie klubowej Karolina Sarnecka. – Dołączam do ekipy 22-krotnych mistrzyń Polski. Chcę być częścią tej drużyny i pomóc w walce o powrót na ligowy tron. Jestem gotowa. Bardzo się cieszę, że będę mogła grać przed tak liczną i oddaną publicznością. Liczę na to, że na koniec sezonu będziemy wspólnie cieszyć się ze złota – dodaje nowa bramkarka MKS FunFloorPerły. .