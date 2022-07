Kawa, olej i obierki. Ekokosmetyki prosto z naszej kuchni

Ostatnie lata to prawdziwe rewolucje dla branży kosmetycznej. Marki hurtowo odchodzą od testowania swoich produktów na zwierzętach, do produkcji opakowań wykorzystywane jest mniej plastiku, a składy produktów bazują na naturalnych składnikach. Według danych Growth from Knowledge w roku 2021 kosmetyki ekologiczne, marki z bio i oferty dla wegan przyczyniły się do wzrostu tego segmentu rynku kosmetycznego o całe 76 procent. Natura, która na wiele lat ustąpiła miejsca swoim chemiczny zamiennikom, znów wraca do łask.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie rosnąca świadomość naszego społeczeństwa, które coraz częściej patrzy nie tylko na przeznaczenie danego produktu, ale również na jego skład. I jak się okazuje, często skład ten opiera się na ogólnodostępnych produktach, które znajdziemy nawet w naszej kuchni. Warto więc wykorzystać to, co już mamy. Zdrowa skóra i satysfakcja gwarantowane!