Kiedy młodzież z regionu będzie miała swój sejmik?

- Losowanie to nie jest element demokracji – zauważył wówczas radny Tomasz Solis (Klub PiS). Nowy statut miał być przygotowany na kolejną sesję, ale tak się nie stało.

- Dostałam zapewnienie, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone niezbędne czynności we wszystkich klubach, aby projekt został poddany głosowaniu, co do tej pory nie miało miejsca. Niestety nadal tkwimy w martwym punkcie – zauważa radna Bożena Lisowska (Klub Koalicji Obywatelskiej), która zapytała niedawno w interpelacji o przeciągające się prace w tej sprawie.