Kierowca taksówki chciał wymusić pierwszeństwo przejazdu przed autobusem? „Ja bym dał radę zahamować”. Młoda kobieta trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło na wysokości centrum handlowego przy ul. Lipowej.

- Tym razem siadłam z tyłu. Gdy kierowca zahamował miałam do wyboru: albo głowa albo ręka – relacjonuje zdarzenie nasza Czytelniczka.

W konsekwencji gwałtownego hamowania kobieta uderzyła kolanem o metalową poręcz zainstalowaną w autobusie. Z kolei inna pasażerka spadła z siedzenia doznając obrażeń ciała. Konieczna była jej hospitalizacja.

- Od razu pojawiła się krew. Starałam się jej pomóc, gdy kierowca dzwonił po pomoc – mówi w rozmowie z nami Czytelniczka.

Prawdopodobnym sprawcą jest kierowca taksówki, który chciał wymusić pierwszeństwo przejazdu przed autobusem. Zdaniem świadka zdarzenia kierowcy udało się wyhamować „na centymetry”.

- Zdenerwował mnie ten kierowca. Jego zdaniem to kierujący autobusem niepotrzebnie wszczął alarm – przyznaje pasażerka. I dodaje: Gdy zapytałam go, czy wie co chciał zrobić odpowiedział: „Ja bym dał radę zahamować”.