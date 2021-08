Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek nie awansowały do ćwierćfinału mistrzostw Europy.

Szwajcarki w premierowej odsłonie szybko odskoczyły na 3:1, powiększając stopniowo przewagę (7:3, 13:7). Po udanym ataku Kociołek, biało-czerwone zbliżyły się co prawda na cztery oczka (10:14), ale po chwili rywalki ponownie dominowały na boisku. Ostatecznie pierwszy set wysoko wygrały Helwetki do 13, obejmując prowadzenie w meczu 1:0.

Druga partia była już o wiele bardziej wyrównana. Polki walczyły ambitnie do stanu po 15 i do tego czasu gra toczyła się praktycznie punkt za punkt. Chwilę potem to Szwajcarki zaczęły przejmować jednak inicjatywę, poprawiły zagrywkę oraz były bardzo skuteczne w ataku, wygrywając drugą odsłonę 21:17 i cały mecz 2:0. To oznaczało, że Wojtasik i Kociołek nie zdołały wywalczyć awansu do dalszej fazy turnieju, kończąc rywalizację na 1/8 finału.