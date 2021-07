Klaudia Niedźwiedzka z nowym kontraktem w Pszczółce Polski Cukier AZS UMCS Lublin

- Zostaję w Lublinie, co mnie bardzo cieszy. Polubiłam miasto, czuję się tu bardzo dobrze - przyznała zawodniczka w rozmowie z klubowym portalem. - Dodatkowo wszystkie sprawy organizacyjne w klubie stały na wysokim poziomie. Jestem więc zadowolona, że ponownie będę mogła pracować z tak profesjonalnym klubem jak Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin i walczyć z nim o jak najwyższe cele. Uważam, że miniony sezon był dobry, ale kolejny może być lepszy. Wiem, że taki też będzie! ‒ dodała.

We wspomnianym przez Niedźwiedzką poprzednim sezonie Pszczółka zakwalifikowała się do ćwierćfinału fazy play-off, w którym stoczyła zacięty bój z zespołem FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz. W serii do trzech zwycięstw bydgoszczanki wygrały 3:2. W półfinale odpadły jednak po przegranej z późniejszym mistrzem Polski - VBW Arką Gdynia.