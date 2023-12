Kolejna domowa porażka koszykarzy Startu Lublin. W hali Globus wygrała Stal Ostrów Wlkp. (ZDJĘCIA)

- Dziękuję kibicom, że przyszli na mecz dzień przed wigilią. Zasłużyli na lepsze widowisko z naszej strony – przyznaje trener Startu, Artur Gronek.

Wynik meczu otworzył Barret Benson, natomiast minutę później wyrównał Aigars Skele, a po chwili Łotysz zapewnił swojemu zespołowi prowadzenie, którego goście już nie oddali. Skele zakończył mecz z dorobkiem 16 punktów oraz 14 asyst! Do tego zebrał sześć piłek.

Gospodarze przez pierwsze pięć minut meczu zdobyli cztery punkty. Autorem wszystkich był Benson. Przewaga ostrowian rosła systematycznie i na zakończenie inauguracyjnej kwarty wyniosła 15 punktów.

- Wiedzieliśmy, że kluczowa będzie gra w obronie. Nastawiliśmy się na mocną defensywę i przede wszystkim chcieliśmy wyłączyć szybki atak Startu, bo to jest ich mocną stroną. Wiedzieliśmy, że jeśli będzie obrona, to w ataku znajdziemy drogę do punktowania. Zagraliśmy zespołowo i mieliśmy aż 31 ayst, co rzadko się zdarza – ocenia Andrzej Urban, trener Stali.