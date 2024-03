Kolejny raz prowadzili i kolejny raz prowadzenia nie utrzymali. Remis w Bytomiu

Scenariusz meczu w Bytomiu schematem nie odbiegał od tego, który już nieco znamy. Wisła Puławy w ostatnim czasie zdążyła już bowiem przyzwyczaić swoich kibiców do tego, że w momencie zakończenia pierwszej połowy jest na prowadzeniu, ale wraz z ostatnim gwizdkiem arbitra w całym spotkaniu już nie.

Tak było w trzech meczach spośród wcześniejszych pięciu. Tak było też i tym razem. W 30. minucie z lewej strony dośrodkowywał Mateusz Klichowicz. Niewiele zabrakło, aby piłka przelobowała bramkarza gospodarzy, Karola Szymkowiaka, ale ten zdołał przenieść ją nad poprzeczką.

Do dośrodkowania z rzutu rożnego podszedł etatowy wykonawca, Krystian Puton. Głową uderzał Kamil Kargulewicz, lecz zmierzająca do bramki futbolówka trafiła w jednego z rywali. Później w dużym zamieszaniu dosyć przypadkowo odbiła się jeszcze od nogi Łukasza Wiecha i ostatecznie wpadła do siatki Polonii (0:1).