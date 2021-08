Kolejny samorządowiec z województwa lubelskiego w szeregach Polski 2050

- Do przyłączenia się do Polski 2050 skłonił mnie program Ruchu, a więc między innymi postulat uporządkowania stosunków między Kościołem a państwem, naprawa sytuacji w ochronie zdrowia, która jest mi szczególnie bliska z racji mojego zawodu, duży nacisk kładziony na transformację energetyczną i rozwiązania proekologiczne. Razem z innymi działaczami Polski 2050 chciałbym pracować nad tym, by te priorytety zostały jak najszybciej zrealizowane – podkreślił powitany w szeregach ugrupowania radny Marek Małysa.