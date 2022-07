Koszykarze Startu Lublin zagrają w polskiej lidze oraz na europejskich parkietach

Klubowi z Lublina zależało na grze w europejskich pucharach, aby zawodnicy mieli więcej okazji do rywalizacji. Start w minionym sezonie Energa Basket Ligi zajął jednak dopiero 10. miejsce, więc nie miał szans na udział w bardziej prestiżowych rozgrywkach. Podopieczni trenera Artura Gronka otrzymali natomiast zaproszenie do European North Basketball League.

Rozgrywki te, dla klubów z północnej, centralnej oraz wschodniej Europy, utworzono latem 2021 roku. Pierwszym triumfatorem ENBL został… Anwil Włocławek. Oprócz polskiej drużyny w lidze uczestniczyły zespoły z Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Rosji.

Udział w European North Basketball League, to dla lubelskiej drużyny nie tylko więcej meczów do rozegrania w trakcie sezonu, ale również prawo zakontraktowania szóstego obcokrajowca. To z kolei może okazać się dużym atutem w walce na polskich parkietach.

W nowym sezonie koszykarzy Startu poprowadzi nowy trener, Artur Gronek. Szkoleniowiec zakontraktował już trzech nowych zawodników, w tym dwóch zagranicznych. Są nimi 25-letni Estończyk Kregor Hermet oraz dobrze znany kibicom w Lublinie, 29-letni Sherron Dorsey-Walker.