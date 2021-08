Kraśnik. Marsz równości ma przejść ulicami miasta. Oficjalne zgłoszenie jednak jeszcze nie wpłynęło

Proponowany przez organizatorów termin marszu to sobota 23 października. – W tym dniu chcemy zamanifestować przeciwko dyskryminacji prawnej i społecznej, zwrócić uwagę na prawa grup mniejszościowych, promować akceptację społeczną oraz celebrować dumę mniejszości seksualnej – informuje Ewa Szmigrocka ze stowarzyszenia Hejt Stop z siedzibą w Warszawie.

Wybór miasta wydaje się nieprzypadkowy. Przypomnijmy, w 2019 roku radni miejscy przegłosowali stanowisko dotyczące "powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową". Pod koniec kwietnia 2021 radni uchylili tzw. uchwałę anty-LGBT. Rozpisywały się o tym polskie oraz zagraniczne media, jak np. New York Times. Uczyniło to z miasta „synonim homofobii” i zagroziło dotacjom, o jakie miasto chce stara się z funduszy norweskich na realizację projektu "Kraśnik – przyjazne miasto", który zakłada utworzenie Centrum Usług Społecznych, przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych, dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy oraz rozwijanie umiejętności i promowanie utalentowanej młodzieży.