„Kwiaty we włosach”. Piknik dla seniorów na Kalinowszczyźnie

Sierpniowe pikniki dla seniorów organizuje Zespół Ośrodków Wsparcia. Pierwszy odbędzie się pod hasłem „Kwiaty we włosach”. Spotkanie zapanowano na 23 sierpnia. Odbędzie się przy ul. Lwowskiej 28, na świeżym powietrzu. Początek o godz. 15.

Liczba miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w spotkaniu trzeba się zapisać. Jest na to czas do 19 sierpnia (do godz. 14).

- Sierpniowe pikniki będą doskonałą okazją do spotkania i integracji, a radosnemu nastrojowi sprzyjać będzie letnia atmosfera i atrakcje przygotowane przez pracowników ośrodka – mówi Monika Lipińska, z-ca prezydenta Lublina.

Spotkanie skierowane jest do osób powyżej 60. roku życia.