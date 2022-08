Laura Bernat siódma w finale pływackich mistrzostw Europy seniorów w Rzymie na dystansie 200 m grzbietem

Lubelska pływaczka w wyścigu finałowym popłynęła nieco wolniej niż w czwartkowym półfinale, osiągając rezultat 2.11,14. Złoto zdobyła Włoszka Margherita Panziera (2.07,13), druga była Brytyjka Katie Shanahan (2.09,26), a trzecia Węgierka Dora Molnar (2.09,73).

Co ciekawe 17-letnia Bernat do półfinału awansowała dopiero z szesnastym rezultatem (2.13,30), jednak na kolejnym etapie rywalizacji popłynęła o ponad trzy sekundy szybciej. W drugim wyścigu półfinałowym uzyskała bowiem wynik 2.10,15, co było ogółem piątym czasem.

W ubiegłym roku podopieczna trenera Sławomira Pliszka na tym samym obiekcie sięgnęła w lipcu po tytuł mistrzyni Starego Kontynentu juniorek.

Na rzymskiej pływalni zaprezentował się już także kolega klubowy Bernat - Konrad Czerniak, który na dystansie 50 m stylem motylkowym zakończył swoje zmagania na półfinale. Wychowanek Wisły Puławy w eliminacjach zajął 12. miejsce z czasem 23,55, natomiast w półfinale popłynął o 0,15 s. wolniej. Był to dopiero jednak trzynasty rezultat tej części zmagań, co oznaczało, że Konrad odpadł z decydującej walki o medale.