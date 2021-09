Lekkoatletyczny projekt AZS UMCS Lublin zakończony. Teraz uczelniany klub chce stawiać młodzież

- Pewien pięcioletni projekt się zakończył – mówi Rafał Walczyk, prezes AZS UMCS. – Miał on na celu zbudowanie silnych struktur lekkoatletycznych, mocnej drużyny i napędzenie infrastruktury dla dzieci i młodzieży. Myślę, że powoli się to sprawdza, co pokazuje zainteresowanie lekkoatletyką w grupach młodzieżowych – dodaje.

W Tokio po olimpijskie medale sięgnęły Małgorzata Hołub-Kowalik, która zdobyła złoto w sztafecie mieszanej 4x400m i srebro w sztafecie kobiecej 4x400m oraz Malwina Kopron, brązowa medalistka w rzucie młotem.

Malwina Kopron pochodzi z Puław, a lubelski klub reprezentuje od stycznia 2017 roku. Hołub-Kowalik do AZS UMCS przeniosła się w lutym 2020 roku, ze swojego macierzystego klubu, Bałtyku Koszalin.

Z grupy lekkoatletów AZS UMCS Lublin w igrzyskach olimpijskich wystąpili także: kulomiotka Paulina Guba (w klubie od stycznia 2018 roku), maratonka Angelika Mach (od 2011 ) i biegacz Marcin Lewandowski (od lutego 2021).

Kontuzje wykluczyły natomiast ze startu Karolinę Kołeczek (w AZS UMCS od października 2017) oraz Sofię Ennaoui (od lutego 2019).