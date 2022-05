Liga na finiszu. Motor Lublin podejmie Radunię Stężyca

– Wiemy o co gramy. My mamy już baraże, a rywale o nie jeszcze walczą. W sobotę chcemy zapewnić sobie minimum 4. miejsce, żeby chociaż jeden mecz grać u siebie. Oczywiście naszym celem jest jak najwyższej zakończyć sezon – zapowiada Marek Saganowski.

Pokonanie Raduni może znacznie przybliżyć graczy Motoru do osiągnięcia celu, bo piłkarze Ruchu w ostatnich tygodniach notują wyraźny spadek formy. Zespół z Górnego Śląska w minionych czterech meczach nie zdobył choćby gola, trzykrotnie bezbramkowo remisując i raz przegrywając 0:1. W najbliższej kolejce „Niebiescy” udadzą się do Wrocławia na spotkanie z już pewnymi utrzymania rezerwami Śląska.

Czy Ruch straci punkty w piątym meczu z rzędu? Na to gracze Motoru wpływu nie mają. Mają natomiast wpływ na to, aby na taką ewentualność być gotowym, czyli pokonać Radunię. To jednak łatwe nie będzie. Zawodnicy trenera Sebastiana Letniowskiego, którzy na swoim koncie zgromadzili 49 punktów zajmują aktualnie 6. miejsce w stawce – ostatnie uprawniające do gry w barażach. Tuż za ich plecami jest jednak Lech II Poznań (48 pkt).