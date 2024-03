Łobuz kocha najbardziej? Dał partnerce bukiet ukradziony z kwiatomatu. Ten poryw serca będzie go słono kosztował

Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do winy. Teraz jego gest może go słono kosztować. Sprawa trafi do sądu, który zadecyduje o ostatecznym wyroku. Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduję karę do 10 lat pozbawienia wolności, a za uszkodzenie cudzej rzeczy – do 5 lat.