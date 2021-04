Lubelscy koszykarze pewnie pokonali ekipę AZS-AWF Mickiewicz Romus Katowice

– Mecz poszedł po naszej myśli. Zaczęliśmy dobrze, agresywnie, więc przewagę zbudowaliśmy już na początku. Oczywiście zdarzyło się kilka błędów, zatem koncentracja do poprawy. Zrobiliśmy pierwszy krok do awansu, ale drugi jest zdecydowanie ważniejszy i to będziemy chcieli zrobić w najbliższym meczu – mówi Przemysław Łuszczewski, szkoleniowiec U!NB AZS UMCS Start Lublin.

Lublinianie przystąpili do sobotniego starcia jako faworyt i znakomicie wywiązali się z tego zadania. Podopieczni trenera Przemysława Łuszczewskiego szybko objęli prowadzenie 8:0, które stopniowo powiększali. Po pierwszej kwarcie mieli już 12 oczek zaliczki. W kolejnych gospodarze nadal dominowali na boisku i rywale nie byli w stanie nic zrobić na świetnie dysponowanych lublinian. Miejscowi bardzo wyraźnie wygrali walkę na desce, zbierając aż 54 piłek, przy zaledwie przeciwników.

– Zagraliśmy bardzo dobrze. Wszyscy na parkiecie zaprezentowali wysoki poziom. Liczymy na podobną dyspozycję w najbliższą środę na terenie rywala. Myślę, że teraz po sobotniej wygranej jesteśmy jeszcze większym faworytem w tym dwumeczu – podkreśla Szymon Jaworski, rozgrywający lublinian.