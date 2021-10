Lubelska fundacja ratuje Bożenkę. „To nie pierwsza małpka w naszej karierze”

- Kapucynka ma około 2-3 lat, ale nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić dokładnie. Nie posiadała dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie, a w tym datę urodzenia – tłumaczy Gorzkowski. - Na razie mogę powiedzieć, że czuje już się lepiej. Niestety nadal jest niedożywiona i bardzo wychudzona. Ma zaniki nie tylko tkanki tłuszczowej, ale i mięśniowej. Potrzeba będzie sporo czasu i mnóstwo pracy lekarzy i wolontariuszy, by mogła wrócić do zdrowia. Rzuca się na jedzenie i trzeba jej cały czas pilnować, żeby się nie przejadła lub nie zjadała czegoś nieodpowiedniego

Bożenką zajmuje się pani doktor Nadia Chlebicka, która na co dzień pracuje w przychodni weterynaryjnej REX w Lublinie.

Kapucynkę i papugę arę skonfiskowali policjanci ze sklepu zoologicznego na terenie woj. małopolskiego. - Jesteśmy jednym z niewielu ośrodków w Polsce, które zajmują się egzotycznymi zwierzętami, stąd często o pomoc zwracają się do nas służby mundurowe z całej Polski. Zwierzaki przyjechały do Lublina, ale papuga trafiła pod opiekę warszawskich specjalistów współpracujących z fundacją. Małpka została w „Kozim Grodzie” – mówi Bartłomiej Gorzkowski, współzałożyciel lubelskiej Fundacji Epicrates.

Nie jest to odosobnimy przypadek. Fundacja Epicrates już wcześniej zajmowała się takimi zwierzakami. - W ciągu ostatnich lat mieliśmy kilkanaście takich małpek, ale to nasza pierwsza kapucynka. Ostatnio stały się bardzo modne. Ludzie często nie zdają sobie sprawę, że to duża odpowiedzialność i bardzo dużo pracy – mówi Gorzkowski.