Lubelskie maratonki, Angelika Mach i Izabela Paszkiewicz pojadą do Tokio. Z wiarą i marzeniami

Reprezentantki Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin wywalczyły olimpijskie kwalifikacje podczas niedawnych mistrzostw Polski w maratonie w Dębnie. Obie poprawiły wówczas swoje rekordy życiowe i ukończyły bieg w czasie poniżej 2,5 godzin.

- Po mistrzostwach w Dębnie miałyśmy około dwóch tygodni przerwy. Potem rozpoczęłyśmy przygotowania do następnego maratonu, już na igrzyskach – mówi Angelika Mach. - Codziennie robimy praktycznie dwa treningi. To około 30 kilometrów. Dochodzą jeszcze zabiegi odnowy biologicznej, set i dieta. Wszystko składa się na wiele godzin – przyznaje Mach, która niedawno wróciła ze zgrupowania w Kenii, a w planach ma jeszcze wyjazd do St Moritz. - Przed igrzyskami już raczej nie będę startowała w żadnych zawodach.

Pracowite tygodnie czekają również Izabelę Paszkiewicz, która ma nadzieje dobrze przygotować się do olimpijskiego występy poprzez starty na dystansach 5000 i 10000 metrów. - Igrzyska olimpijskie są najważniejszą imprezą dla każdego sportowca. Już sam udział w nich jest dużym wyczynem. Chciałybyśmy wrócić zadowolone z występu. Medal? Czemu nie. Trzeba marzyć, chociaż widząc, co dzieje się na świecie, jakie rekordy padają, to na pewno będzie bardzo trudno – twierdzi Paszkiewicz.