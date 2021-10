Lubelskie morsy zaczynają sezon. Przypominamy najodważniejszych sport

Lubelskie morsy rozpoczną w sobotę sezon na zimne kąpiele! Miłośnicy chłodnej wody spotkają się o godzinie 15 nad tamą przy Zalewie Zemborzyckim. Ponieważ to pierwsze spotkanie, to sezon rozpocznie się przemarszem w barwnych strojach z ośrodka przy Słonecznym Wrotkowie. My przypominamy śmiałków zimnych kąpieli z ostatniej zimy... Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.