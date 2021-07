Lubelskie: Pamięć to tożsamość – IX Rajd Wołyński już w drodze Wojciech Pokora

Międzynarodowy samochodowo-motocyklowy IX Rajd Wołyński wyruszył z Lublina 9 lipca, by pod hasłem „Pamięć to tożsamość” zamanifestować na dawnych kresach pamięć o przodkach, ale także by szukać porozumienia z ukraińskimi sąsiadami.