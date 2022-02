Lubelskie. Trwa walka ze skutkami wichur w regionie. 60-latka trafiła do szpitala

Lubelscy strażacy interweniowali głównie w zakresie usuwania przewalonych na drogi drzew.

– Od północy mieliśmy łącznie 57 interwencji, z czego 44 do połamanych konarów i drzew na szlakach komunikacyjnych, 7 do uszkodzonych dachów, 4 do zerwanych linii energetycznych. Doszło również do dwóch przypadków uszkodzeń samochodów przez powalone konary, przy czym jedno poważniejsze – informuje st. asp. Tomasz Stachyra, rzecznik prasowy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.