Lubelskie: Walka z koronawirusem to priorytet, a miejsc dla małych pacjentów jest coraz mniej

W piątek (5.11) w całym województwie było 35 dostępnych miejsc dla najmłodszych pacjentów. Wiele placówek, m.in. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej czy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim przyjmuje chorych ponad stan. - Choć mamy dostępnych 15 łóżek, na oddziale przebywa 21 dzieci plus opiekunowie. Od dłuższego czasu mamy ponad 100-procentowe obłożenie. – mówi Renata Ciupak, dyrektor janowskiego szpitala. Wzrost liczby hospitalizowanych dzieci jest związany m.in. z sezonowością zachorowań. A szpitale nie są w stanie przyjąć wszystkich. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie jest 12 pacjentów ponad stan. Związane to jest m.in. z zawieszeniem działalności oddziałów pediatrycznych w Zamościu, Włodawie, czy Bychawie. - Nie przyjmujemy dzieci już od maja tamtego roku. Została jednak poradnia pediatryczna, która działa całą dobę. Wszystkie dzieci, które wymagają hospitalizacji odsyłamy zazwyczaj do Lublina – mówi dyrektor Piotr Derkaczew z bychawskiego szpitala.

Łóżek jak na lekarstwo

W szpitalu w Lubartowie oddział dziecięcy jest przekształcony na oddział obserwacyjny dla osób z koronawirusem. Tu jednak pojawiło się światełko w tunelu. - Od początku grudnia wznawiamy działanie oddziału pediatrycznego. Mamy już skompletowaną kadrę i liczymy, że od początku przyszłego miesiąca ruszymy pełną parą – mówi Wioleta Wojciechowska, rzecznik szpitala e.

W Łukowie, choć dostępnych jest 16 miejsc dla pacjentów, to przyjęcia są wstrzymane. - Na naszym oddziale pediatrycznym pojawiło się ognisko koronawirusa, więc nie przyjmujemy chorych. Na prośbę lubelskiego wojewody, od poniedziałku będzie u nas 8 łóżek przeznaczonych tylko dla dzieci z zakażeniem SARS-CoV-2 – mówi Beata Domańska z łukowskiego szpitala.

W większości placówkach jest już pełne obłożenie i pacjenci muszą być odsyłani do innych szpitali. - Od początku września cały czas mamy pełny oddział. Jest to efekt tego, że miejsc na pediatrii jest naprawdę mało. Nikt nie dba o tych najmłodszych pacjentów, a pediatria w Polsce jest traktowana jak kula u nogi. Stajemy na rzęsach, żeby nasz oddział funkcjonował. Niestety i my mamy problemy z dostępnością łóżek i często musimy odsyłać dzieci do innych szpitali. Często rodzice muszą jechać kilkadziesiąt kilometrów, aby ratować dziecko – mówi Radosław Skiba, lekarz świdnickiego szpitala.

Tymczasem senator Jacek Bury zwrócił się z prośbą o pilne zwołanie posiedzenia Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego, który skontroluje oddziały pediatryczne w regionie. Ma to związek ze śmiercią chłopca, którą opisał ,,Dziennik Wschodni” w swoim piątkowym wydaniu.