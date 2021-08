Lubelskie: Zakaz wstępu do lasu po wichurze. Spacerowicze nie wejdą do Starego Gaju ani do Dębówki

We wtorek nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnik podjął decyzję o wprowadzeniu czasowego zakazu wstępu do Starego Gaju oraz lasu w Dębówce. Ma to związek z nawałnicą, jaka przeszła nad Lublinem i okolicami.

Silny wiatr spowodował szkody w drzewostanie, które stanowią duże zagrożenie bezpieczeństwa spacerowiczów.

Nadleśnictwo Świdnik

Do 19 września będą prowadzone prace związane z oczyszczaniem terenów leśnych. Wszędzie mają się pojawić znaki, a zakazów będą pilnować patrole straży leśnej.