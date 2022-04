Lubelskie. Zderzenie czterech pojazdów na drodze ekspresowej S12. Droga w kierunku Lublina jest zablokowana

Na drodze ekspresowej s-12 między węzłem Jastków a Lublin-Sławinek doszło do wypadku czterech pojazdów. Około godziny 10:50 w okolicy miejscowości Panieńszczyzna zderzyły się: samochód osobowy, samochód dostawczy, pojazd osobowy z przyczepą oraz autobus.

Jak informuje rzecznik prasowy policji z KMP w Lublinie w wyniku wypadku do szpitala trafiła jedna osoba. Na miejscu obecna jest policja, straż pożarna oraz służby ratunkowe, które prowadzą czynności na miejscu zdarzenia. Jezdnia do Lublina pozostaje zablokowana na wszystkich pasach, jezdnia do Warszawy - zablokowana jest na lewym pasie przez pojazdy straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Pojazdy przekierowywane są na drogę wojewódzką 714 oraz na aleje Warszawskie.

Jak informuje punkt informacji drogowej utrudnienia na trasie Jastków - Lublin-Sławinek potrwają do okolic godziny 14:00.