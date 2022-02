Lublin. Dzień otwarty w lubelskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Metalurgicznej. Fotorelacja

Gości w kociarni i przy psich boksach nie brakowało.

-Od kilku miesięcy jestem zainteresowana adopcją psa. Postanowiłam przyjść do schroniska, bo może tutaj znajdę tego jedynego- mówi Kamila, która pojawiła się przy ul. Metalurgicznej 5.

- Dzisiaj świętujemy Dzień Kota, kilka dni po faktycznym święcie, ustanowionym 17 lutego dla zwrócenia uwagi na problemy kotów, szczególnie bezdomnych. Szacuje się, że kotów na świecie jest ok. 50 mln. Dlatego zapraszamy wszystkich do schroniska na dzień otwarty żeby zobaczyli, że koty które tutaj przebywają, nie są dzikie i każdy może znaleźć tu przyjaciela dla siebie. Ostatnio mieliśmy ok. 20 kocich adopcji - mówiła Magdalena Stefańska, wolontariuszka w kociarni schroniska.

Według Anety Wlaszczyk-Musińskiej, która jest wolontariuszką od trzech lat, to rewelacyjny czas dla pracowników, wolontariuszy, ale przede wszystkim dla zwierząt i ich potencjalnych opiekunów.