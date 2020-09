Lublin gościł 4. Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Siatkówce Plażowej

‒ Poziom rywalizacji był bardzo wysoki. Pogoda również dopisała. Nie ułatwiając trochę nam tym zadania. Wczoraj wszystkie mecze graliśmy w pełnym słońcu, dzisiaj podobnie. Dopiero w ostatnim spotkaniu było trochę cienia. Dlatego na pewno odczuliśmy to w organizmach ‒ podkreśla Adam Ojrzyński, MVP mistrzostw. ‒ W finale pojawiła się taka myśl, że może jednak nie wygramy tego meczu. Szczególnie, że przegraliśmy pierwszą odsłonę. Wiedzieliśmy wtedy, że musimy zrobić coś więcej w tym spotkaniu. Motywacja, walka o każdą piłkę, brak odpuszczania: to kluczowe sprawy. W tie-breaku ponownie przydarzyły się kłopoty: gdy Adam uderzył w słupek. Zastanawialiśmy się wtedy, czy kontynuować. Adam jednak podniósł się, powiedział, że gramy do końca. I udało się wygrać. Sam turniej wywarł na nas same pozytywne wrażenie. Lublin to piękne miasto, a organizatorzy wszystko świetnie przygotowali ‒ dodaje.