Lublin: „Można tu nogę skręcić!”. Uszkodzona fontanna na placu Litewskim już naprawiona

- Jechałem hulajnogą i nagle zauważyłem to uszkodzenie. Prawie w to wjechałem. Przecież jak ktoś tego nie zauważy, to można tu nogę skręcić, a nawet się zabić – mówi pan Adam.

Zgłosiliśmy to do lubelskiego ratusza i tego samego dnia otrzymaliśmy odpowiedź: - Usterka została naprawiona dzisiaj (2 listopada) przez firmę zajmującą się bieżącym utrzymaniem fontann na placu Litewskim – informuje Monika Głazik z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. - Doszło tam do uszkodzenia wspornika fontanny linearnej, co mogło nastąpić np. w wyniku najechania. Wystąpienie usterek tego typu podczas bieżącego użytkowania placu i ich bieżące usuwanie uwzględnia umowa w sprawie utrzymania fontann – dodaje.