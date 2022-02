Lublin. Pies wpadł do piwnicy opuszczonego budynku. Teraz strażacy poszukują właściciela czworonoga

Strażacy zgłoszenie o czworonogu uwięzionym w piwnicy opuszczonego budynku otrzymali we wtorek (17 lutego). Na miejscu zdarzenia zastali psa, który nie mógł wydostać się na zewnątrz. Strażacy z Jednostki OSP Jakubowice Konińskie Kolonia dotarli do czworonoga i ewakuowali go z budynku. Następnie przekazali przestraszone zwierzę pod opiekę weterynarza.

Niestety pies nie miało na sobie obroży, dlatego jego właściciel jest nieznany. Jeżeli ktoś rozpoznaje pupila lub posiada informacje o jego właścicielu, proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 605 731 729.

Aktualnie zwierzę przebywa w schronisku.