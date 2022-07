Lublin. Pijany kajakarz, który nie umie pływać, wpadł do wody. Uratowali go policjanci, po czym wystawili mu mandat

Do zdarzenia doszło w czwartek (21 lipca) nad Zalewem Zemborzyckim. Na Posterunek Wodny wpłynęło zgłoszenie o wywróconym do góry dnem kajaku i kajakarzu wołającym o pomoc. Policja natychmiast ruszyła na ratunek. Mundurowi namierzyli mężczyznę ok. 100 m od brzegu. Miał na sobie kamizelkę ratunkową.

Jak się okazało, 25-latek z Lublina nie umiał pływać. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia, jednak po wyłowieniu mężczyzny przez policyjnych wodniaków, nie wymagał on udzielenia pomocy medycznej. Policjanci wyczuli jednak od niego woń alkoholu i przebadali go alkomatem. Wynik badania potwierdził przypuszczenia policjantów - kajakarz był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna otrzymał mandat - 500 zł.

- Wczorajsze zdarzenie jest przykładem braku odpowiedzialności ze strony osób wypoczywających nad wodą. Dlatego po raz kolejny apelujemy o rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pod żadnym pozorem nie powinno się wchodzić do wody po alkoholu. Nawet niewielka jego ilość w połączeniu z wysokimi temperaturami może doprowadzić do zaburzeń w postrzeganiu. Konsekwencje tego typu zdarzeń mogą być tragiczne w skutkach. Tylko w tym sezonie na Lubelszczyźnie utonęło już 12 osób - mówi rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, kom. Kamil Gołębiowski.