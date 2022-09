Lublin. Porządna dawka rocka w szczytnym celu

– Każdy kto zna Łukasza, wie że to niezwykły, pełny energii gość, którego nie da się nie lubić. Niestety życie postawiło przed nim spore wyzwanie w postaci glejaka IV stopnia. To niezwykle trudny przeciwnik, ale wierzymy, że wspólnie uda nam się go pokonać. Zbierzmy się wszyscy i zróbmy co możemy by pomóc Łukaszowi i jego rodzinie w tej nierównej walce – zachęcają organizatorzy sobotniego koncertu.

Koncert otworzy Dr. Gree, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Zespół gra alternatywnego rocka, którego dużym atutem są charakterystyczne teksty. Kingdom of Rock to z kolei solidna dawka klasycznego heavy metalu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że na dzisiaj zespół zapowiedział premierę utwory „I Don’t Believe You”, który zapowiada ich debiutancki album „Unlock My Soul”. Sobotni koncert zamknie Acute Mind, którego muzyka bliska jest prog-rockowym klimatom.