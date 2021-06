Lublin turystyką stoi? Poznaliśmy dane dotyczące ruchu turystycznego w mieście w 2020 r.

Jak wskazują dane, w 2020 r. ruch turystyczny w Lublinie zmniejszył się o 32 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Dotyczy to zarówno turystów (rozumianych jako osoby, które spędzają w Lublinie przynajmniej jeden nocleg), których liczba zmalała do 340 tys. (w 2019 r. było ich 502 tys.), jak i osób odwiedzających (czyli nienocujących w mieście) - spadek ze 159 tys. do 107 tys. osób. Spadki te dotyczyły jednak jedynie tych miesięcy, w których obowiązywał lockdown (marzec-maj i październik-grudzień). W okresie wakacyjnym 2020 r. liczba turystów i odwiedzających utrzymała się na podobnym poziomie co rok wcześniej: 60 tys. w lipcu i 70 tys. w sierpniu i wrześniu.

Dłuższy pobyt w Lublinie

W 2019 r. ruch turystyczny w Lublinie opierał się głównie na pobytach dwudniowych, zaś w zeszłym roku najwięcej turystów zatrzymywało się tutaj na 3-5 dni.