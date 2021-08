Lublin: Ukradł alkohol, obezwładnił ochroniarzy i uciekł. Sprawca był na wózku inwalidzkim

NOWE Lubelskie: Trzeba szukać tego co łączy. Na Ukrainę wyruszył z Polski duży „Konwój Solidarności”

Ta inicjatywa ma charakter wielowymiarowy. Powinna stać się także impulsem do poszukiwania tego co łączy Polskę i Ukrainę. Z Białej Podlaskiej w środę (18 sierpnia) wyruszył konwój 21 tirów, który ma stanowić wsparcie dla walki z Covid-19 u naszych wschodnich sąsiadów. To nie jest jednak tylko symboliczny gest.