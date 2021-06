Lublin: Wynajmowali mieszkania i ułatwiali uprawianie prostytucji. Cztery osoby zatrzymane w sprawie „mieszkaniówek”

Zbigniew Stonoga został wydany polskim władzom. Ma zostać doprowadzony do prokuratury w Lublinie

Uciekł z Polski, żeby zabezpieczyć swoje „prawo do życia”. Starał się o azyl w Norwegii, później wyjechał do Holandii. Tamtejsze władze zadecydowały, że Zbigniew Stonoga zostanie wydany Polsce. Grozi mu powrót do aresztu.