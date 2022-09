Lublin. Wypadek na drodze ekspresowej S-19. 34-latek zginął na miejscu

W nocy przed północą we czwartek (8 września) w Zauczu doszło do zderzenia dwóch samochodów. 57-letni kierowca pojazdu ciężarowego zatrzymał się, z powodu na awarię. Mężczyzna, który prowadził Land Rovera najechał na tył stojącej ciężarówki. W wyniku zderzenia 34-letni pasażer zmarł na miejscu, a 26-letni kierowca został przewieziony do szpitala.

- Policja ustaliła, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Do późnych godzin nocnych pracowali: policja, prokuratura i biegły. Okoliczności wypadku są wyjaśniane - podaje komisarz Kamil Gołębiowski.