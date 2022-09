Lublinianka dalej walczy o życie. Piłkarskie święto na Arenie

Nierówną, bo w klubowej kasie nie ma funduszy ani na bieżące wypłaty dla zawodników, ani na uregulowanie zaległych zobowiązań z poprzednich miesięcy. W tym momencie tak naprawdę każdy kolejny mecz Lublinianki może być jej pożegnalnym z trzecioligowymi boiskami.

- Nie wiem, czy to będzie nasze ostatnie starcie czy nie, ale na pewno będziemy chcieli zaprezentować się jak najlepiej. Po prostu wyjdziemy i damy z siebie wszystko. Czy to wystarczy na tak jakościowy zespół, jakim jest Wieczysta? - pyta retorycznie trener Robert Chmura. - Przygotowujemy się do tego starcia jak do każdego innego. Obejrzeliśmy wszystkie mecze naszych przeciwników, poza ostatnim pucharowym pojedynkiem z Radunią Stężyca (przegranym 0:2 - przyp. red.). Bardzo różnie podchodziły drużyny do tych konfrontacji. Dało się jednak zauważyć, że Wieczysta nie lubi, gdy się dużo biega i gra agresywnie. Bez względu na ich wynik to krakowianie byli stroną dominującą i z racji jakości kadry zmuszali rywali do głębokiej defensywy. Można jednak to wykorzystać poprzez szybkie ataki. Trzeba szukać swoich atutów - dodaje szkoleniowiec.