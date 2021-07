Lublinianka w przebudowie. Nowy prezes, nowy trener i powrót Tomasza Brzyskiego

Od 1 lipca nowym prezesem lubelskiego klubu jest Patryk Al-Swaiti. Zastąpił on na tym stanowisku dotychczasowego sternika Lublinianki, Krzysztofa Gila. Zmiana wynika z przejęcia klubu przez Biuro Nieruchomości "Dream House". Nowe władze szybko zabrały się do pracy. Nowym szkoleniowcem najstarszego klubu piłkarskiego na Lubelszczyźnie został dotychczasowy trener Powiślaka Końskowola, Robert Chmura. Ogłoszono także pierwsze wzmocnienie. Do drużyny wróciła legenda ekstraklasy, Tomasz Brzyski.

- Poproszono mnie, abym poszukał na Lubelszczyźnie klubu piłkarskiego, w którym można zrealizować projekt. Na początku były inne propozycje, ale po przeanalizowaniu wszystkiego, utwierdziłem siebie, a także właścicieli w przekonaniu, że Lublinianka to jedyne miejsce, które zasługuje na tę szansę. Pokazałem im, jak wielki potencjał ma ten klub, jak ogromne ma znaczenie historyczne. Zdali się na moje analizy i postanowili zainwestować w Lubliniankę - mówi nowy prezes Lublinianki, Patryk Al-Swaiti.