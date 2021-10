„Ludzie, wy za to płacicie bilety". Zobacz komentarze po meczu szczypiornistów Azotów Puławy z Łomżą Vive Kielce

Zespół z Puław przegrał z rywalem ze Świętokrzyskiego 28:29, ale był bardzo bliski wywalczenia chociaż remisu. - Gratulacje za przegrany mecz są bardzo bolesne – przyznaje szkoleniowiec Azotów. - Zagraliśmy dobre spotkanie, ale co z tego, skoro punkty pojechały do Kielc. Szkoda, że chociaż ten jeden nie został w Puławach. Nastawialiśmy się na dobry mecz, ciężką walkę i tak było. Zabrakło nam może trochę szczęścia – dodaje Robert Lis.

Spotkanie z Vive było drugim meczem, który Azoty rozegrały w nowej hali przy ul. Lubelskiej, w obecności około 3 tysięcy kibiców. - Było fenomenalnie. W końcówce cała hala nas wspierała. Ale najlepiej tak robić przez 60 minut. Ludzie, wy za to płacicie bilety, żeby się tutaj wykrzyczeć – śmieje się Robert Lis, zachęcając fanów do jeszcze bardziej żywiołowych reakcji. - Możecie naprawdę zrobić tutaj niezły show, zabawić się. A nam to będzie pomagało. Myślę, że z czasem tak się stanie i jak trzy tysiące kibiców będzie krzyczeć, to naprawdę nas to poniesie. I może w przyszłości uda nam się Kielce pokonać.