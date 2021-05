LUK Politechnika Lublin wygrała drugi z finałów Tauron 1 ligi

Wygrana 25:22 dodała BBTS-owi mnóstwo pozytywnej energii, którą drużyna Harry'ego Brokkinga przełożyła na kolejne setowe zwycięstwo. Co prawda, nie przyszło ono łatwo, bowiem goście byli w stanie skutecznie odrabiać straty za każdym razem, gdy ekipa z Bielska-Białej odskakiwała punktowo. Zacięty bój i wymiana ciosów doprowadziły do gry na przewagi, w której górą byli miejscowi.

Lublinianie byli na fali, co udowodnili na początku kolejnej odsłony, prowadząc 5:1. Kilka minut później rywale doprowadzili do remisu 8:8, ale LUK Politechnika nie pozwoliła bielszczanom rozpędzić się jeszcze bardziej. I choć lider BBTS-u Oleg Krikun znakomicie punktował, to miejscowi nie zdołali uchronić się przed tie-breakiem. Zwłaszcza że po stronie gości świetne zawody rozgrywał skuteczny Jakub Ziobrowski, który otrzymał nagrodę MVP spotkania.

W decydującym starciu niedzielnego wieczoru wynik otworzyli gospodarze, lecz niedługo potem na prowadzenie wyszli przyjezdni. Taki stan rzeczy utrzymał się do końca tie-breaka, choć bielszczanie obronili cztery piłki meczowe. Mimo wszystko to Grzegorz Pająk i spółka mogli cieszyć się z drugiego finałowego triumfu. Dzięki temu do awansu do PlusLigi brakuje im jednego zwycięstwa.