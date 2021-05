Łupek zaginął? Od tygodnia nie był widziany w lubelskim gnieździe sokołów

Zaniepokojeni postanowiliśmy sprawdzić tę informację. - Na razie nic nie wiemy na pewno - mówi przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt ''Sokół". -Ostatni raz rzeczywiście był widziany w dniu, kiedy padł jeden z młodzików. To on przyniósł zdobycz. Być może podczas rozrywania padliny mógł się zatruć. Mamy na razie same przypuszczenia, bo go nie znaleziono, ale obawiamy się, że mogą się potwierdzić.

Dwa lata temu w skutek zatrucia padły dwa podlotki. Sytuacja prawdopodobnie się powtórzyła. - Ciało zostało przekazane do Instytutu Weterynarii w Puławach, który będzie badał tę sprawę. Prawdopodobnie było to zatrucie - mówił Sylwester Aftyka z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego.