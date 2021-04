Magiczne Ogrody niebawem otworzą się dla turystów. To niesamowite miejsce na Lubelszczyźnie niedługo znów zacznie tętnić życiem!

Każda z powyższych krain zapraszać będzie do skorzystania z wyjątkowych atrakcji: drewniane huśtawki i karuzele napędzane siłą mięśni, "Krasnoludzka Wieża Prób", czyli 15-metrowa zjeżdżalnia, a także podziemne tunele i linowe mosty. W czasie spaceru po ogrodowych alejkach spotkać będzie można Czarodziejów, Krasnoludy, Wróżki Smużki. Bulwiaki, Robanki i włochate Mordole, które mieszkają tylko w Magicznych Ogrodach. Wszystko to w otoczeniu niezwykłej roślinności, ponieważ Magiczny Ogród pełen jest kwiatów.

- Nasz park szczyci się posiadaniem prawdziwie polskiej, unikalnej odmiany tulipanów „Magiczne Ogrody”, która powstawała 25 lat temu pod okiem jedynego polskiego hodowcy, Romana Szymańskiego. W parku zwiedzający znajdą też kolekcje róż Kordesa, piwonii i hortensji, a także rośliny miododajne - informuje, Kuba Grabski.

Magiczne Ogrody są również pierwszym polskim parkiem sensorycznym. Oznacza to, że specjalnie zaprojektowana przestrzeń pomaga we właściwym działaniu na zmysły najmłodszych gości. Miejsce to jest przyjazne, zarówno dla osób niepełnosprawnych - na terenie parku znajdują się szerokie i zadbane alejki - a także mostki, ławki, zacienione miejsca i zagajnik. Rodzice małych dzieci mają natomiast do dyspozycji przestronne toalety z przewijakami, a w razie potrzeby zapewnioną pomoc medyczną. Na kierowców czekają bezpłatne parkingi na 1500 miejsc, a na wszystkich gości ogródki restauracyjne i kawiarnie.