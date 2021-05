Malwina Kopron wygrała konkurs rzutu młotemi podczas Pucharu Europy w Splicie. Zobacz zdjęcia

Wychowanka Wisły Puławy bardzo dobrze rozpoczęła nowy sezon, pokonując w bezpośredniej walce swoją koleżankę z kadry - rekordzistkę świata Anitę Włodarczyk. Od drugiej serii prowadziła, po próbie na 72.37, Włodarczyk. W czwartej kolejce na pozycję liderki przesunęła się jednak Malwina Kopron, posyłając młot na odległość 72,82 m i nie dała się już wyprzedzić. Na najniższym stopniu podium stanęła natomiast Francuzka - Alexandra Tavernier (70,55 m).

– Koło bardzo ciężkie do wyczucia, śliskie. Cieszę się ze złota, bo wynik, jak na to, co rzucam na treningach... bardzo przeciętny – oceniła na Twitterze Malwina Kopron, dla której jest to i tak najlepsza inauguracja sezonu w karierze.

Kopron, tym samym została pierwszą Polką od 13 lat, która w bezpośredniej rywalizacji pokonała Włodarczyk. W 2008 roku, podczas mistrzostw Polski decydował lepszy drugi rezultat. Kamila Skolimowska i Włodarczyk zanotowały wówczas identyczny wynik – 71,71 m. Należy jednak podkreślić, że Anita wróciła do startów po długich zmaganiach z kontuzją, a w międzyczasie zmieniła także trenera.