Marcin Prasoł: „Musi cechować nas górniczy charakter”

Po spadku, a przed startem nowych rozgrywek z drużyny odeszło wielu doświadczonych graczy. Dołączyli za to nowi, w dużej mierze młodzi. Bilans zysków i strat jest ujemny?

Nie patrzę na to w ten sposób. To normalne, że w okienku transferowym część zawodników odeszła do innych klubów. Kilku graczy natomiast z nami zostało, a my rozpoczęliśmy budowę nowego zespołu. Nie robimy bilansu zysków ani strat. Trzeba patrzeć do przodu. Powstaje u nas ciekawa drużyna.

Z któregoś transferu jest pan szczególnie zadowolony?

Dołączyło do nas kilku interesujących, doświadczonych graczy. Pojawiła się też młodzież. Nie chcę wyróżniać nikogo indywidualnie. Piłka to gra zespołowa, w której nie tylko liczą się umiejętności, ale też poświęcenie dla zespołu. To bardzo ważne cechy. Nasi nowi piłkarze je posiadają.

Górnik będzie stawiał na młodzież w takim wymiarze, aby zagrać o nagrodę w Pro Junior System? (bonifikata finansowa dla klubów, w których gra najwięcej młodzieżowców). Rozpoczyna się długoterminowa wizja budowy klubu?

Nie chciałbym używać górnolotnych słów. Mamy ciekawych chłopaków z roczników 2003, 2004 czy 2005, którzy jeszcze przez kilka lat będą młodzieżowcami. Wykonujemy z nimi pracę, a oni muszą być gotowi do rywalizacji. Chcemy ich przygotowywać, aby za jakiś czas mogli wchodzić do pierwszego zespołu. Wówczas będziemy mogli mówić, że gramy o Pro Junior System.